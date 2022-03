IPL 2022: रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर, अगला मैच खेल सकेंगे सूर्यकुमार यादव!

IPL 2022 सीजन में हार के साथ शुरुआत करने वाली मुंबई इंडियंस टीम के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है. चोट से उबरकर मुंबई टीम के स्टार प्लेयर सूर्यकुमार यादव टीम से जुड़ गए. यह बात मुंबई फ्रेंचाइजी ने एक बयान जारी करते हुए बताई है.

आईपीएल में सबसे ज्यादा 5 बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस का दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2 अप्रैल को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. सूर्यकुमार के इस मैच में खेलने की भी पूरी उम्मीद है.

उंगली में चोट के कारण NCA में थे सूर्यकुमार

दरअसल, उंगली में चोट के चलते सूर्यकुमार यादव आईपीएल 2022 सीजन के शुरुआत से मुंबई टीम से नहीं जुड़ सके थे. वे बेंगलुरु में स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में थे. अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं. उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ जिम भी शुरू कर दिया है. मुंबई फ्रेंचाइजी ने मौजूदा सीजन के लिए सूर्यकुमार यादव को 8 करोड़ रुपए सैलरी के साथ रिटेन किया था.

सूर्यकुमार ने टीम के साथ जिम करना शुरू किया

मुंबई फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में कहा कि सूर्यकुमार यादव ने क्वारंटीन पूरा कर टीम को जॉइन कर लिया है. साथ ही उन्होंने साथी खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह के साथ जिम भी करना शुरू कर दिया है. इसी के साथ कैम्प में उत्साह का माहौल है. पॉल चैपमैन के अंडर में टीम ने स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग सेशन भी किया. इसमें मजबूत फिटनेस को लेकर काम किया गया.

Training day #1 of the new season for SKY ☀️#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians @surya_14kumar pic.twitter.com/6Ax6s7u1bH