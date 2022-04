SRH vs PBKS, IPL 2022 predicted Playing 11: मयंक और विलियमसन आमने-सामने, ये हो सकती है पंजाब-हैदराबाद की प्लेइंग-11

IPL 2022, Playing 11 of SRH vs PBKS IPL Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज (रविवार) डबल हेडर खेला जाएगा. पहला मैच पंजाब किंग्स (PBKS) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम के बीच होना है. यह मुकाबला दोपहर 3.30 बजे से मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल और केन विलियमसन आमने-सामने होंगे.

दोनों ही टीमें पंजाब और हैदराबाद अपना पिछला मैच जीतकर आ रही हैं. ऐसे में दोनों टीम के कप्तान अपनी-अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे. मयंक और विलियमसन अपनी मैच विनिंग टीम के साथ ही मैदान में उतर सकते हैं.

हैदराबाद के पास टॉप-5 में पहुंचने का मौका

पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीमों के पास यह मैच जीतकर अपनी रैंकिंग सुधारने का मौका है. हैदराबाद टीम ने शुरुआती दो मैच हारने के बाद लगातार तीन मैच जीते हैं. यदि यह चौथा मैच भी जीतती है, तो 8 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप-5 में जगह बना लेगी. ऐसे में पंजाब किंग्स टॉप-5 से बाहर हो जाएगी.

