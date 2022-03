IPL 2022: दिनेश कार्तिक- ग्लेन मैक्सवेल पर भी हुआ विचार, फिर फाफ क्यों बने कप्तान? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बताया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन का आगाज 26 मार्च से होना है. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बड़ा ऐलान करते हुए साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस को अपना नया कप्तान घोषित कर दिया है. हालांकि कप्तान के लिए विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक के नामों की भी काफी चर्चा चल रही थी.

आरसीबी ने कोहली और मैक्सवेल को रिटेन किया था. जबकि डु प्लेसिस और कार्तिक को मेगा ऑक्शन में खरीदा है. आरसीबी ने डु प्लेसिस के लिए 7 करोड़ और कार्तिक के लिए 5.50 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है. ऐसे में आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने कोहली, मैक्सवेल और कार्तिक के नाम को दरकिनार कर डु प्लेसिस को कप्तान क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब खुद आरसीबी के डायरेक्टर माइक हेसन ने दिया है.

लिस्ट में डु प्लेसिस का नाम सबसे ऊपर था

हेसन ने कहा कि कप्तानी को लेकर दोनों के बारे में भी थोड़ा विचार किया गया था. हमारे पास पहले ही ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली जैसे कप्तानी में काफी अनुभव रखने वाले प्लेयर मौजूद हैं. हमें लगा कि हमारे लीडरशिप ग्रुप में हम उसे विस्तार देना चाहते हैं. हर्षल पटेल भी इनमें एक हैं. हम किसे वापस खरीदना चाहते हैं, यह जानते थे. यह वजह है कि यह पूरा फैसला हमारे लीडरशिप ग्रुप को आगे बढ़ाने और यहां से टीम के आगे ले जाने के लिए लिया गया है.

जाहिर सी बात है, हम जो चाहते थे, उस लिस्ट में फाफ डु प्लेसिस सबसे ऊपर था. उन दोनों (मैक्सवेल, दिनेश) के बारे में भी थोड़ा विचार किया गया था. हमें पता है कि वह काफी सम्मानित प्लेयर है. वह चतुर खिलाड़ी भी है. हमारे पास विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक जैसे प्लेयर्स हैं. कार्तिक टीम में नए हैं.

The Leader of the Pride is here!



Captain of RCB, @faf1307! 🔥#PlayBold #RCBCaptain #RCBUnbox #ForOur12thMan #UnboxTheBold pic.twitter.com/UfmrHBrZcb