IPL 2022: विज्ञापनों में जडेजा ने ली धोनी की जगह, रोहित बोले- बस कर भाई स्क्रीन तोड़ेगा क्या

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की कमान अब रवींद्र जडेजा के हाथ में चली गई है. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने कप्तानी ट्रांसफर करने का फैसला किया और हर किसी को हैरान कर दिया. अब आईपीएल 2022 के नए विज्ञापनों में भी रवींद्र जडेजा नज़र आने लगे हैं.



IPL द्वारा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें रवींद्र जडेजा समेत अन्य सभी कप्तान नज़र आ रहे हैं. विज्ञापन में रवींद्र जडेजा बोलते हैं, ‘तुम लोग कुछ भी बोलो यार लेकिन कहर तो अपना येलो आर्मी ही ढाएगी.’

