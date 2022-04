Anrich Nortje IPL 2022: ड्रॉप या आराम? दिल्ली को जिस प्लेयर का था इंतज़ार, एक ही मैच के बाद कर दिया बाहर

🔺 Khaleel 🔀 Nortje 🔻



One change and we're all set to roar against #KKR 🙌#YehHaiNayiDilli | #IPL2022 | #KKRvDC #TATAIPL | #IPL | #DelhiCapitals | @Dream11 pic.twitter.com/rNDwblopuA