GT vs RR IPL 2022: बदले-बदले से हार्दिक पंड्या, बोले- चीजें बैलेंस करना सीख गया हूं, पढ़ें पूरी स्पीच

Hardik Pandya, GT vs RR IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन अपने रोमांच के चरम पर है. लीग की नई टीम गुजरात टाइटन्स (GT) ने अपने पहले ही सीजन के फाइनल में जगह बना ली है. मंगलवार को खेले गए क्वालिफायर-1 मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी.

गुजरात टीम की कप्तानी संभाल रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपने खेल और कप्तानी में काफी सुधार किया है. वह चीजों को बैलेंस करना सीख गए हैं. यह बात हम नहीं, बल्कि पंड्या ने खुद मैच के बाद स्पीच में कही है. इन सबके लिए हार्दिक ने अपने परिवार और भाई क्रुणाल पंड्या को श्रेय दिया.

'IPL के बाद परिवार के साथ समय बिताऊंगा'

हार्दिक पंड्या ने कहा, 'मैंने अपने जीवन में चीजों को बैलेंस करना सीख लिया है. पिछले कुछ सालों में मुझे काफी कुछ झेलना पड़ा है, जो आसान नहीं रहा है. मेरे परिवार, बेटे, पत्नी और मेरे भाई ने इसमें मेरा काफी साथ दिया. टूर्नामेंट के बाद मैं अपने घर जाऊंगा और परिवार के साथ समय बिताऊंगा. यह मुझे बेहतर क्रिकेटर बनने में मदद भी करता है. मैं अभी ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर रहा हूं, फिलहाल सामान्य ही रहना चाहता हूं.'

