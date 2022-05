Gautam Gambhir, IPL 2022: लखनऊ की जीत पर गौतम गंभीर का ताबड़़तोड़ जश्न... फैन्स बोले- ऐसा पहली बार देखा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) टीम शानदार जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में पहुंच गई है. बुधवार को खेले गए मुकाबले में लखनऊ टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 2 रनों से शिकस्त दी. यह मैच काफी रोमांचक रहा.

यह मैच आखिरी बॉल तक चला. मैच की आखिरी बॉल पर कोलकाता को तीन रन चाहिए थे. क्रीज पर नए बैटर उमेश यादव थे. जबकि बॉल मार्कस स्टोइनिस के हाथों में थी. यहां से मैच कहीं भी जा सकता था, लेकिन स्टोइनिस ने उमेश को क्लीन बोल्ड करते हुए मैच 2 रन से जीत लिया.

गौतम को पहले कभी इस तरह जश्न मनाते नहीं देखा!

इस जीत के बाद लखनऊ टीम के मेंटर गौतम गंभीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वह आक्रामक अंदाज में जश्न मनाने लगे. फैन्स उनका ऐसा रूप पहली बार देखा था. उन्होंने इससे पहले गौतम को हमेशा गंभीर रूप में ही देखा था. अचानक गौतम गंभीर को उग्र रूप से जश्न मनाते हुए, अपने ही साथी खिलाड़ियों से खुशी के मारे मजाकिया अंदाज में लड़ते हुए, गले लगाते हुए पहली बार देखा.

Gautam Gambhir's emotions reveal that his love for Cricket is on a different level #KKRVSLSG pic.twitter.com/6I3Sp97G05

फैन्स बोले- यह गौतम गंभीर नहीं हो सकते

गौतम गंभीर के इस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. इस पर तरह-तरह के कमेंट्स भी आने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, यह गंभीर नहीं हो सकता.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'गौतम लखनऊ की जीत से पहले तक गंभीर बने रहे, इसके बाद उन्होंने उग्र रूप दिखाया.'

Wow What a Match!!

Gautam remains Gambhir until LSG wins, after that he shows his aggressive side to everyone.

Gauti the Man of Emotions 😂❤️ #IPL20222 #KKRvsLSG #LSGvsKKR #KKRvLSG pic.twitter.com/qiGQVpc1FV