David Warner Angry IPL 2022: OUT देने पर भड़क गए डेविड वॉर्नर, अंपायर को घूरते हुए गए बाहर, Video

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच हुआ. दिल्ली कैपिटल्स के डेविड वॉर्नर इस मैच में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और सिर्फ 19 के स्कोर पर आउट हो गए. लेकिन आउट होने के बाद डेविड वॉर्नर का गुस्सा अंपायर पर निकला, क्योंकि वह फैसले से नाराज़ थे.

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स की पारी के पांचवें ओवर में जब चेन्नई के महीश तिक्षाणा बॉलिंग कर रहे थे तब ओवर की दूसरी बॉल डेविड वॉर्नर के पैड पर लगी. अंपायर नितिन मेनन ने इसे आउट करार दिया, लेकिन डेविड वॉर्नर ने रिव्यू ले लिया.

रिव्यू में दिखाया गया कि बॉल ऑफ स्टम्प से हल्का-सा ऊपर थी, ऐसे में इसे अंपायर्स-कॉल करार दिया गया. ऐसे में क्योंकि फील्ड अंपायर ने इसे आउट दिया था तो थर्ड अंपायर का फैसला भी आउट ही रहा. डेविड वॉर्नर इसी पर खफा हो गए.

That stare from #DavidWarner to one of most pathetic umpires (#NitinMenon) of #IPL2022



This year's umpiring has been absolutely terrible. Must say that! @IPL pic.twitter.com/P0ORJEQJQo