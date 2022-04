IPL 2022: स्टेडियम में मैच के दौरान कपल ने किया 'किस'! ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में नई टीम शामिल हुई गुजरात टाइटंस (GT) ने लगातार अपना दूसरा मैच जीता है. उसने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 14 रनों से करारी शिकस्त दी है. दिल्ली टीम की इस सीजन में दो मैच में यह पहली हार है.

मैच में शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, राशिद खान और लोकी फर्ग्यूसन का जलवा रहा, लेकिन पूरा ध्यान किसी और ने ही खींच लिया. दरअसल, मैच के दौरान एक कपल 'किसिंग' करता हुआ कैमरे में कैद हो गया. जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और इसमें दावा किया गया कि यह वाकया आईपीएल मैच के दौरान का ही है.

किसिंग करते कपल की फोटो वायरल हुई

आईपीएल में कैमरामैन मैदान पर हो रहे खेल को रिकॉर्ड करने के अलावा भी अपनी निगाहें इधर-उधर घुमाता रहता है. इसी दौरान जो भी आकर्षक व्यक्ति, महिला या कोई चीज कैद हो जाती है, देखते ही देखते वायरल होकर सुर्खियां में भी छा जाती है. अब तक सबसे ज्यादा मिस्ट्री गर्ल वायरल हुई हैं. अब यह किसिंग करता हुआ कपल कैद हुआ है. इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और तरह-तरह के कमेंट्स आने लगे.

*Me start Watching ipl with my family* That one couple:- pic.twitter.com/hG4tlzMKr0

A couple should support the different teams in IPL so that they can get the chance on every ball to celebrate like this. 🤣