IPL 2021: बाउंड्री पर शानदार कैच फिर रनआउट, बैटिंग में फेल रहे अय्यर ने CSK को ऐसे दिए झटके

आईपीएल 2021 में रविवार को खेले गए क्वालिफायर-1 में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला हुआ. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की, बैटिंग में श्रेयस अय्यर कोई खास कमाल नहीं कर पाए. लेकिन जब चेन्नई की बैटिंग आई तब श्रेयस अय्यर ने अपनी शानदार फील्डिंग के दम पर उसे डबल झटका दिया.



श्रेयस अय्यर जब बल्लेबाजी करने आए तब वह सिर्फ एक ही रन बना पाए, अय्यर आठ बॉल खेलने के बाद जोश हेज़लवुड की बॉल पर आउट हुए. लेकिन जब फील्डिंग की बारी आई, तब श्रेयस अय्यर ने कमाल दिखाया.

Another wicket for @TC59 and another catch for Shreyas Iyer.



Shardul Thakur departs for a duck.



#Qualifier1 #VIVOIPL