IPL: नोएडा के शिवम मावी ने दिखाया जलवा, घातक गेंदबाजी से KKR में भरा दम

इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) को बड़े अंतर से मात दी. इसी के साथ कोलकाता प्लेऑफ की दहलीज पर है. राजस्थान के खिलाफ मिली 86 रनों से इस शानदार जीत में कोलकाता के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. नोएडा के रहने वाले युवा शिवम मावी ने एक बार फिर बड़े मंच पर अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिया.

शिवम मावी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 3.1 ओवर में 21 रन देकर 4 बड़े विकेट लिए. शिवम के सिर्फ एक ही ओर में राहुल तेवतिया ने ज्यादा रन बनाए, वरना काफी कम रन देकर उन्होंने अकेले दम पर राजस्थान को बैकफुट पर धकेल दिया था.

कोलकाता के शिवम ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को पवेलियन लौटाया, उसके बाद अच्छे टच में दिख रहे जी. फिलिप्स और शिवम दुबे को भी शिवम मावी ने ही आउट किया. बाद में राहुल तेवतिया को बोल्ड कर शिवम मावी ने राजस्थान की पारी का 85 रनों पर अंत किया.

शिवम मावी के विकेट...



1.1 ओवर – संजू सैमसन

7.3 ओवर – जी फिलिप्स

7.6 ओवर – शिवम दुबे

16.1 ओवर – राहुल तेवतिया

