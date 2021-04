MI vs SRH IPL 2021 T20 Match 9 dream 11: वॉर्नर की टीम में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव, ऐसी होगी हैदराबाद और मुंबई की प्लेइंग 11!

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad IPL 2021 T20 Match 9 dream 11 Prediction, (MI vs SRH) Players, Captain and Vice-Captain: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आज होने वाले आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा. इस आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स की टीम में कई बदलाव देखे जा सकते हैं. धीमी बल्लेबाजी के कारण मनीष पांडे को बाहर बैठना पड़ सकता है. वहीं, ऋद्धिमान साहा भी हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन से बाहर हो सकते हैं. लगातार दो हार के बाद टीम आज कुछ बदलावों के साथ उतरना चाहेगी ताकि टूर्नामेंट की पहली जीत हासिल कर सके.

सनराइजर्स में केन विलियमसन का प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की काफी कम संभावना है. वो चोट से उबर रहे हैं हालांकि, उनके फिट होने को लेकर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है. इसके बावजूद अगर विलियमसन फिट होते हैं तो आज के मुकाबले में वो मनीष पांडे की जगह ले सकते हैं. इधर, मुंबई की टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरना चाहेगी. आइए देखते हैं कैसी हो सकती हैं दोनों टीमें...

Mumbai Indians Predicted XI: मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक रोहित शर्मा (कप्तान) सूर्यकुमार यादव ईशान किशन कीरोन पोलार्ड हार्दिक पंड्या क्रुणाल पंड्या मार्को जेनसेन जसप्रीत बुमराह राहुल चाहर ट्रेंट बोल्ट

Sunrisers Hyderabad Predicted XI: सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन

डेविड वॉर्नर (कप्तान) जॉनी बेयरस्टो केन विलियमसन प्रियम गर्ग केदार जाधव अब्दुल समद खलील अहमद संदीप शर्मा राशिद खान टी नटराजन भुवनेश्वर कुमार

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम-

डेविड वॉर्नर (कप्तान), अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, बासिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, जगदीश सुचित, जेसन होल्डर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, केदार जाधव, खलील अहमद, मनीष पांडे, जेसन रॉय, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, प्रियम गर्ग, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्दार्थ कौल, टी नटराजन, विजय शंकर, विराट सिंह, ऋद्धिमान साहा.

मुंबई इंडियंस (MI) की टीम-

रोहित शर्मा (कप्तान), एडम मिल्ने, आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, अर्जुन तेंदुलकर, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स नीशाम, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मार्को जेनसेन, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर नाइल, पीयूष चावला, क्विंटन डी कॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, युद्धवीर सिंह चरक.