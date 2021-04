IPL: इस स्टार खिलाड़ी की कोहली की टीम में वापसी, ये है RCB-SRH की प्लेइंग 11

इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) के 14वें सीजन के छठे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. सनराइजर्स की टीम में दो बदलाव किया गया है. संदीप शर्मा की जगह शाहबाज नदीम और मोहम्मद नबी की जगह जेसन होल्डर को शामिल किया गया है. वहीं, आरसीबी में रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पडिक्कल को अंतिम ग्यारह में शामिल किया गया है.

आरसीबी जीत का सिलसिला जारी रखने के इरादे से आज के मैच में उतरेगी. वहीं, पहले में हार का सामना करने वाली सनराइजर्स की टीम आज पहली जीत के लिए उतरेगी. डेविड वॉर्नर की टीम को पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हार मिली थी. आज के मैच में हैदराबाद के दो खिलाड़ियों पर सबकी नजरे होंगी, ये हैं कप्तान डेविड वॉर्नर और राशिद खान. ये दोनों खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख अपने दम पर बदलने की क्षमता रखते हैं.

