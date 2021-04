IPL: राजस्थान की टीम में दो बदलाव, इस युवा खिलाड़ी को मौका, ये है Playing 11

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 के 18वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. राजस्थान की टीम में दो बदलाव किए गए हैं. श्रेयस गोपाल की जगह जयदेव उनादकट और मनन वोहरा के स्थान पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है. वहीं, केकेआर ने कमलेश नागरकोटी की जगह शिवम मावी को मौका दिया है.

इस सीजन में दोनों ही टीमों को तीन-तीन मैचों में हार मिली है. केकेआर ने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, लेकिन इसके बाद उसने लगातार तीन मैच गंवाए हैं. केकेआर अंक तालिका में चार मैचों में एक जीत से सातवें स्थान पर है. वहीं, राजस्थान चार मैचों में तीन हार और एक जीत के साथ आखिरी स्थान पर है.

आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक (2008-2020) 22 मुकाबले हुए हैं. कोलकाता ने 12, जबकि राजस्थान ने 10 में जीत हासिल की है. पिछले 5 मैचों में कोलकाता ने राजस्थान को 4 बार मात दी.

Team News:



2 changes for Rajasthan Royals as Yashasvi Jaiswal & Jaydev Unadkat named in the team.



1 change for KKR as Shivam Mavi picked in the team.



Here are the Playing XIs