IPL 2021: फाइनल के लिए भिड़ेंगे ‘गुरु-शिष्य’, चेन्नई-दिल्ली में किसका पलड़ा भारी?

IPL Playoffs: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, प्लेऑफ का पहला मुकाबला रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. दोनों ही टीमें इस सीजन में प्वाइंट टेबल में टॉप पर रहीं, ऐसे में क्वालिफायर 1 में ये आमने सामने होंगी. जो टीम ये मुकाबला जीत जाएगी, वह सीधा फाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टीम को एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा.

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने साल दर साल बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी ओर युवा कप्तान ऋषभ पंत हैं जिन्होंने हर किसी को इम्प्रेस किया है. ऐसे में अब फाइनल के लिए ‘गुरु-चेले’ की जोड़ी आमने-सामने होगी.

कब किसका मैच?

10 अक्टूबर, रविवार: दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (क्वालिफायर 1)

11 अक्टूबर, सोमवार: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (एलिमिनेटर)



इस सीजन में चेन्नई पर भारी पड़ी दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इस आईपीएल में दो मुकाबले खेले गए और दोनों ही बार ऋषभ पंत की टीम ने बाजी मार ली. दिल्ली पहली ऐसी टीम बनी थी, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स जैसी ताकतवर टीम को एक ही सीजन में दो बार हराया.

ऐसे में अब चेन्नई के सामने मौका है कि वह दिल्ली को मात देकर सीधा आईपीएल के फाइनल में अपनी सीट पक्की कर ले. अगर आईपीएल इतिहास की बात करें तो चेन्नई की टीम दिल्ली पर भारी पड़ी है.

धोनी की खराब फॉर्म सीएसके की चिंता

चेन्नई के सामने सबसे बड़ी चिंता कप्तान एमएस धोनी की खराब फॉर्म है, अभी तक इस सीजन में धोनी सिर्फ 96 रन ही बना पाए हैं. ऐसे में टीम को अपने कप्तान से चमत्कार की उम्मीद है, ये भी कयास है कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल भी हो सकता है.

लेकिन धोनी से इतर ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डू प्लेसिस, रविंद्र जडेजा टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में फिर इनका जादू प्लेऑफ में दिख सकता है. इनके अलावा शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो, दीपक चाहर से गेंदबाजी के मामले में चेन्नई को उम्मीद है.

दिल्ली कैपिटल्स फिर दिखाएगी दम

चेन्नई से अलग अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इस बार पूरे टूर्नामेंट में इस टीम का दबदबा रहा है. दस जीत के साथ दिल्ली 20 प्वाइंट लेकर टॉप पर रही, हालांकि आखिरी लीग मैच जरूर हार गई. लेकिन दिल्ली के पृथ्वी शॉ और शिखर धवन दोनों ही ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, हालांकि आईपीएल के दूसरे हिस्से में कोई बड़ी चमत्कारिक पारी नहीं खेल पाए हैं.

