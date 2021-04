IPL: हार्दिक पंड्या ने RCB के खिलाफ क्यों नहीं की गेंदबाजी? जहीर खान ने किया ये खुलासा

मुंबई इंडियंस (MI) के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में गेंदबाजी नहीं की थी. पंड्या के गेंदबाजी नहीं करने के बाद फैन्स उनके फिटनेस पर सवाल उठाने लगे. चर्चा होने लगी कि पंड्या फिट नहीं हैं. इस बीच, मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जहीर खान (Zaheer khan) ने बताया कि आईपीएल (IPL) के 14वें सीजन के पहले मैच में हार्दिक पंड्या ने गेंदबाजी क्यों नहीं की.

जहीर खान ने कहा, 'पंड्या के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उनसे गेंदबाजी नहीं कराने का फैसला लिया गया था. टीम इंडिया को इस साल कई अहम सीरीज खेलनी है.'

आईपीएल-14 के पहले मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से मात दी थी. मुंबई के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और स्पिनर राहुल चाहर इस मैच में महंगे साबित हुए. जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा को एक एकस्ट्रा गेंदबाज की कमी खली. रोहित के पास हार्दिक पंड्या और कीरोन पोलार्ड जैसे विकल्प मौजूद थे लेकिन उन्होंने इनका इस्तेमाल नहीं किया.

.@ImZaheer: "Hardik as a whole package is of great value. You will see him bowl very soon."#OneFamily #MumbaiIndians #MI #IPL2021 #KKRvMI