IPL: पंजाब किंग्स को है जीत की तलाश, इस खिलाड़ी को किया शामिल, ये है Playing 11

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)- 14 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पंजाब की टीम में एक बदलाव किया गया है. मुरुगन अश्विन की जगह युवा स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है. वहीं, मुंबई की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

मुंबई अपने प्रदर्शन में निरंतरता हासिल करने के लिए बल्लेबाजी में सुधार करने के उद्देश्य से पंजाब किंग्स का सामना करेगी, जो जीत की राह पर लौटने के लिए जूझ रही है. रोहित शर्मा की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछला मैच गंवा दिया था. वह उस हार को भुलाकर वापसी करने उतरेगी.

पंजाब ने जीत से शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद से उसकी टीम जूझती रही है. बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वह 120 रन ही बना पाई. केएल राहुल की अगुआई वाली टीम अभी तक अदद संयोजन स्थापित करने में नाकाम रही है. पंजाब की बल्लेबाजी मजबूत है, लेकिन राहुल और मयंक अग्रवाल को छोड़कर कोई अन्य बल्लेबाज नहीं चल पा रहा है. उसके गेंदबाज भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं.

No changes to @mipaltan's XI today@PunjabKingsIPL have made 1 change.



Leg spinner Ravi Bishnoi replaces fellow leggie M. Ashwin.https://t.co/NMS54FiJ5o #VIVOIPL #PBKSvMI pic.twitter.com/vm7dJVqHLR