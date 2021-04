IPL: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में 4 बड़े बदलाव, ये है MI-SRH की प्लेइंग 11

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)-14 के नौवें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. मुंबई इंडियंस की टीम में एक बदलाव किया गया है. तेज गेंदबाज मार्को जेनसन की जगह एडम मिल्ने को टीम में शामिल किया गया है. वहीं, सनराइजर्स की टीम में चार बदलाव किए गए हैं.

ऋद्धिमान साहा, टी नटराजन, जेसन होल्डर और शाहबाज नदीम को टीम में जगह नहीं मिली है. इनकी जगह विराट सिंह, मुजीब उर रहमान, खलील अहमद और अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है.

