IPL: कार्तिक त्यागी ने पलटा मैच, राजस्थान रॉयल्स की पंजाब किंग्स पर रोमांचक जीत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन का 32वां मैच दुबई में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया. ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के नाम रहा. उसने पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया है. राजस्थान ने पंजाब को 186 रनों का टारगेट दिया था. केएल राहुल की टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना सकी.

आखिरी ओवर में पंजाब को महज 4 रन बनाने थे, लेकिन केएल राहुल की टीम सिर्फ 1 रन बना सकी. उसने इस ओवर में दो विकेट भी खोए और अंत में 2 रन से मैच हार गई.

What a FINAL over this has been 😳😳



RAJASTHAN ROYALS HAVE WON IT!#VIVOIPL #PBKSvRR pic.twitter.com/rYJTgOBsBR