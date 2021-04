IPL: KKR ने हरभजन सिंह की जगह इस खिलाड़ी को दिया मौका, ये है Playing 11

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 के 15वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. दोनों टीमों में बदलाव किए गए हैं. केकेआर के स्टार स्पिनर हरभजन सिंह इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे. उनकी जगह तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी को टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा शाकिब अल हसन के स्थान पर सुनील नरेन खेलेंगे. वहीं, सीएसके में ड्वेन ब्रावो की जगह लुंगी नगिदी को मौका दिया गया है.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक (2008-2020) 22 मुकाबले हुए हैं. चेन्नई ने 14 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता ने 8 मैचों में सफलता प्रात की है. पिछले पांच मैचों में भी चेन्नई का पलड़ा भारी रहा, उसने कोलकाता से 3 मैच जीते.

केकेआर की टीम का वानखेड़े में यह इस सत्र का पहला मैच होगा. वह लगातार दो हार झेलने के बाद यहां पहुंची है और ऐसे में धोनी की अगुआई वाली सीएसके का पलड़ा भारी लगता है.

A look at the Playing XI for #KKRvCSK



Follow the game here - https://t.co/jhuUwnRXgL #VIVOIPL https://t.co/UN18EqxqUG pic.twitter.com/bGvx50QmGV