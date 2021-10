IPL: खराब फॉर्म से ऐसे उबरे ईशान किशन, बोले- विराट भाई ने सपोर्ट किया

खराब फॉर्म को अलविदा कहकर राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ आईपीएल के अहम मैच में ईशान किशन ने धमाकेदार पारी खेली. वह 25 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाकर मुंबई इंडियंस की जीत के सूत्रधारों में रहे. ईशान किशन ने कहा कि विराट कोहली और कीरोन पोलार्ड से बात करके उनका खोया आत्मविश्वास लौटा.

इस मैच से पहले आठ मैचों में महज 107 रन बनाने वाले ईशान खराब फॉर्म के कारण कुछ मैचों से बाहर रहे. उन्होंने वापसी करते हुए अपनी पारी में 10 डॉट गेंदें खेलने के बाद 25 गेंद में नाबाद अर्धशतक जमाया.

मैच के बाद उन्होंने कहा, ‘वापसी करके और रन बनाकर अच्छा लग रहा है. हमने पहले फील्डिंग का सही फैसला लिया था क्योंकि गेंद बखूबी बल्ले पर नहीं आ रही थी.’

उन्होंने अपने फॉर्म में लौटने के बार में कहा, ‘उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा है. मैने विराट भाई, हार्दिक भाई और केपी से बात की जिससे मेरा आत्मविश्वास लौटा. हमें अब अगले मैच में इस लय को बरकरार रखना है.’

शारजाह में हुए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स 20 ओवरों में 9 विकेट पर महज 90 रन बना पाई. आईपीएल 2021 में किसी टीम का न्यूनतम स्कोर रहा.

