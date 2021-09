IPL: पोंटिंग बोले- पहला हाफ मायने नहीं रखता, 4 महीने हो चुके हैं... हमें फिर से शुरुआत करनी होगी

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग को लगता है कि उनकी टीम को रविवार से यूएई में बहाल होने वाले आईपीएल-14 में नए सिरे से शुरुआत करनी होगी. टी20 टूर्नामेंट के पहले हाफ का प्रदर्शन मायने नहीं रखेगा. दिल्ली कैपिटल्स की टीम 22 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से भिड़ेगी. बायो-बबल में कोविड-19 के कई मामले आने के बाद मई में आईपीएल का 14वां चरण बीच में ही निलंबित कर दिया गया था. तब दिल्ली कैपिटल्स की टीम आठ मैचों में से छह जीतकर तालिका में शीर्ष पर चल रही थी.

पोंटिंग ने कहा, ‘यह मायने नहीं रखता कि हमने सत्र के पहले हाफ में कैसा प्रदर्शन किया. हमने तब काफी अच्छा क्रिकेट खेला था और तब से चार महीने हो चुके हैं, इसलिए हमें फिर से शुरुआत करनी होगी.’ उन्होंने कहा, ‘हमें टूर्नामेंट के बढ़ने के साथ-साथ खुद को भी बेहतर करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हम टूर्नामेंट के अंत की ओर अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलें.’

🗣️ "I have been waiting 4⃣ months to come back and do it all over again."



First days, quarantines, changing conditions and #IPL2021 plans are on the menu as @RickyPonting speaks to us after his first day of training 🤩#YehHaiNayiDilli #IPL2021 #CapitalsUnplugged @OctaFX pic.twitter.com/hW4V49EOEe