IPL: CSK-RCB में दो-दो बदलाव, ये है दोनों टीमों की Playing 11

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 के 19वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. दोनों ही टीमों में दो-दो बदलाव किए गए हैं.

सीएसके में मोईन अली और लुंगी नगिदी की जगह ड्वेन ब्रावो और इमरान ताहिर को शामिल किया गया है. वहीं, आरसीबी में शाहबाज अहमद और केन रिचर्डसन के स्थान पर डैन क्रिश्चियन और नवदीप सैनी को मौका दिया गया है.

आरसीबी ने अब तक अपने चारों मैच जीते हैं और वह अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है. दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली सीएसके ने पहला मैच गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और लगातार तीन मैच जीतकर वह दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. आरसीबी ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी और वह अपना यही प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएसके भी लगातार तीन जीत से उत्साहित है और ऐसे में आरसीबी के लिए काम आसान नहीं होगा.

आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक (2008-2020) 26 मुकाबले हुए हैं. चेन्नई ने 16, जबकि बेंगलुरु ने 9 में जीत हासिल की है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा. पिछले 5 मैचों में चेन्नई ने बेंगलुरु को 3 बार मात दी.

Both teams have made changes to their XI.@ChennaiIPL: Tahir, Bravo return. Moeen, Lungi miss out@RCBTweets: Christian, Saini return. Richardson, Shahbaz miss outhttps://t.co/wpoquMXdsr #CSKvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/wl3yCLUp1U