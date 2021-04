IPL: धोनी के धुरंधरों से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, ये है दोनों टीमों की Playing 11

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)- 14 के 12वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. दोनों ही टीमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले गंवाने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की है. महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने जहां पंजाब किंग्स के खिलाफ आसान जीत दर्ज की, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को मात देकर दो अंक जुटाए. दोनों टीमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी जीत दर्ज करने उतरेंगी.

