IPL: ऋतुराज गायकवाड़ की धमाकेदार पारी... हसी को इस मामले में पीछे छोड़ा

आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के पहले मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़‌ का जलवा देखने को मिला. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के इस ओपनर ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ नाबाद 88 रनों की शानदार पारी खेली. अपनी इस पारी में ऋतुराज ने 58 गेंदों का सामना करते हुए नौ चौके और तीन छक्के जड़े. 24 साल के ऋतुराज के आईपीएल करियर में छठा अर्धशतक रहा. उनकी इस पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 156 रन बनाए.

ऋतुराज ने अपनी इस पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड भी कायम किया. ऋतुराज अब आईपीएल में सीएसके की ओर से मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले सीएसके की तरफ से मुंबई के खिलाफ सबसे बड़ी पारी माइकल हसी ने खेली थी. हसी ने 2013 में दिल्ली में नाबाद 86 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा सुरेश रैना ने 2010 में ब्रेबोर्न स्टेडियम में 83 रन बनाए थे.

Ruturaj Gaikwad wins the Man of the Match award for his brilliant knock of 88* off 58 deliveries 👏👏#VIVOIPL #CSKvMI pic.twitter.com/efs6Ybxt6L