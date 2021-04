IPL 2021 DC vs KKR Live Score: कोलकाता के खिलाफ दिल्ली ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

DC vs KKR Live Cricket Score, IPL 2021 Match 25 Updates: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे आज के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. दोनों टीमों के बीच कुल 25 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 11 बार दिल्ली को और 14 बार केकेआर को जीत मिली है.

Kolkata Night Riders (KKR) Playing XI: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की प्लेइंग इलेवन

Delhi Capitals XI: दिल्ली कैपिटल्स की टीम (प्लेइंग इलेवन)

Playing XI Updates📝@DelhiCapitals Amit Mishra has shoulder trouble so Lalit Yadav comes in.@KKRiders are unchanged https://t.co/iEiKUVOcN8 #DCvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/f8vtFPhMV0