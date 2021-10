IPL: जब KKR के सामने लड़खड़ा रही थी हैदराबाद की टीम, स्टैंड में बैठे थे वॉर्नर, फैंस भड़क उठे

David Warner in stands: कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल रही. टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाया. जब सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी इस तरह लड़खड़ा रही थी, तब स्टेडियम के मैदान में एक दर्शक की तरह एक स्पेशल खिलाड़ी बैठा हुआ था.

अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद शुभमन गिल के अर्धशतक की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश का दावा मजबूत कर दिया.



KKR और SRH के मैच के दौरान डेविड वॉर्नर रविवार को स्टैंड्स में देखा गया. डेविड वॉर्नर अपनी टीम का हौसला बढ़ाने आए थे, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लोगों के साथ सेल्फी भी साझा की. लेकिन इस सबके बीच फैंस को ये बात पसंद नहीं आई.



डेविड वॉर्नर आईपीएल के इस फेज़ की शुरुआत के बाद से ही खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, ऐसे में हैदराबाद की टीम ने उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया. जिसके बाद से वॉर्नर टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं. ऐसे में पिछले मैच में डेविड वॉर्नर मैदान पर भी नहीं आए थे और सिर्फ होटल से ही मैच देख रहे थे.



इस बार डेविड वॉर्नर मैदान में आए, लेकिन डगआउट में अपनी टीम के साथ ना बैठकर स्टैंड में दर्शकों के बीच बैठे रहे. खराब फॉर्म से जूझ रहे डेविड वॉर्नर को इस तरह नज़रअंदाज किया जाना किसी भी फैन को पसंद नहीं आय़ा है, रविवार को ये तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए.

Sad to watch, high chance for Warner moving to one of the 2 new ipl team https://t.co/mpDCwD9xoP