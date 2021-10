IPL: आज KKR और पंजाब किंग्स में मुकाबला, दोनों को चाहिए सिर्फ जीत

आईपीएल-14 के 45वें मैच में शुक्रवार को दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीमें आमने-सामने होंगी. केएल राहुल की पंजाब टीम के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के मकसद से यह ‘करो या मरो’ का मुकाबला होगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

केकेआर अंक तालिका में फिलहाल 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. उसने 11 मैचों में 6 मैच गंवाए हैं. पंजाब ने इतने ही मैचों में 7 मुकाबले गंवाए हैं और वह छठे स्थान पर है. दोनों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है.

.@ChennaiIPL become the first team to secure a place in the #VIVOIPL Playoffs & here's how the Points Table looks 👇 pic.twitter.com/JTIssMVfCt