IPL: जीत को तरसी मुंबई, 2 प्वाइंट के लिए रोहित और KL राहुल में बड़ा मुकाबला

आईपीएल 2021 के 42वें मुकाबले में मंगलवार को अबु धाबी में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से होगा. प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जीवंत रखने के लिए दोनों ही टीमें यह मैच हर हाल में जीतना चाहेंगी. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

मुंबई इंडियंस को यूएई लेग में अब तक सभी तीन मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है. मुंबई को पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 54 रनों से हराया था. वहीं, पंजाब की टीम ने पिछले मैच में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को हराया था.

पंजाब किंग्स 10 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. मुंबई की टीम के भी 10 मुकाबलों में 4 जीत के साथ इतने ही अंक हैं. लेकिन वह खराब नेट रन रेट के चलते सातवें स्थान पर है.

Here's how the Points Table looks after Match 40 of the #VIVOIPL 👇 #SRHvRR pic.twitter.com/JaqR6yFSaZ