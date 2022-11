FIFA World Cup USA vs Wales: अमेरिका के खिलाफ मैच से पहले जमकर रोया वेल्स का प्लेयर, गैरेथ बेल ने टीम को बचाया

FIFA World Cup USA vs Wales: फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो चुकी है और ग्रुप स्टेज के मुकाबलों का रोमांच अपने चरम पर है. सोमवार देर रात वेल्स और अमेरिका के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जो 1-1 से ड्रॉ रहा. यह मैच एक समय अमेरिका की झोली में जाता दिखाई दे रहा था.

मगर 33 साल के गैरेथ बेल ने आखिरी मौके पर गोल दागकर अपनी वेल्स टीम को हार से बचा लिया. बता दें कि इस मैच से पहले वेल्स टीम के प्लेयर नेको विलियमस (Neco Williams) जमकर रोए थे.

विलियमस के दादाजी का निधन हुआ

दरअसल, मैच से पहले विलियमस को खबर मिली थी कि उनके दादाजी का निधन हो गया है. यह खबर उनकी मां ने दी थी. इसके बाद नेको काफी उदास हुए और मैच वाले दिन भी जमकर रोए. मैच शुरू होने से पहले भी उनकी आंखें नम थीं. उन्होंने यह मैच अपने दादाजी को समर्पित किया.

बता दें कि इस मैच में पहला गोल अमेरिका ने दागा था. यह गोल 36वें मिनट में टिमोथी वियाह (Timothy Weah) ने दागा था. इसके बाद हाफ टाइम तक अमेरिका इसी के साथ 1-0 से आगे थी. मैच खत्म होने तक भी अमेरिकी टीम का ही दबदबा कायम था. मगर वेल्स के अनुभवी प्लेयर गैरेथ बेल ने टीम की जोरदार वापसी कराई.

Yesterday was the toughest news I’ve ever had to face and that was listening to my mum tell me my grandad past away last night😓 to go from crying all day to start in a World Cup game was extremely tough but I got through it from the support of my team mates and family❤️🕊 pic.twitter.com/3pcxl0C3Qc