Morocco vs Croatia FIFA World Cup 2022: तीसरे नंबर के लिए मोरक्को-क्रोएशिया में टक्कर, किसको मिलेगी कितनी राशि?

कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में आज (17 दिसंबर) क्रोएशिया और मोरक्को के बीच तीसरे स्थान का मुकाबला खेला जाना है. मोरक्को की टीम पहले ही सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास में नाम दर्ज करा चुकी है और अब कांस्य पदक जीत कर एक और कीर्तिमान बना सकती है. यदि मोरक्को यह मुकाबला जीतती है तो वह फीफा वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली अफ्रीकी देश बन जाएगी. तीसरे स्थान का यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे शुरू होगा.

दूसरी ओर पिछली बार की रनर-अप रही क्रोएशियाई टीम जीत के साथ अपने स्टार प्लेयर लुका मोड्रिक को वर्ल्ड कप से विदाई देना चाहेगी. मोरक्को ने फीफा विश्व कप में विपक्षी खिलाड़ियों को सिर्फ दो गोल ही करने दिए हैं. ऐसे में क्रोएशिया को जीत हासिल करने के लिए काफी दमदार खेल दिखाना होगा.

🏟️😍 Presenting Khalifa International Stadium - the stage that will crown the third best at #Qatar2022 this evening! pic.twitter.com/qcidD1Dx7Y