Lionel Messi and Egg Post: वर्ल्ड चैम्पियन लियोनेल मेसी ने ‘अंडे’ को पछाड़ा, इस मामले में भी बन गए चैम्पियन

लियोनेल मेसी ने दमदार खेल दिखाते हुए अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में चैम्पियन बनाया है. इसके साथ ही मेसी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. मेसी ने इस मामले में एक अंडे की फोटो को पछाड़ा है....

Lionel Messi and Egg (Instagram of Messi and world_record_egg)