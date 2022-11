Fifa World Cup 2022: मैदान पर खिलाड़ियों की हुई भयंकर टक्कर, गोलकीपर की टूटी नाक, बहने लगा खून

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ईरानी टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही है. सोमवार (21 नवंबर) को खलीफा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ईरान को इंग्लैंड के हाथों 2-6 से हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले के दौरान ईरानी टीम के लिए एक दुखद हादसा भी हुआ जब उसके गोलकीपर अलिरेजा बैरनवंद को गंभीर चोट लग गई.

खेल के 12वें मिनट में अपने साथी खिलाड़ी माजिद हुसैनी से टकरा गए. इसके चलते उनके नाक में गंभीर चोट लगी और खून भी बहने लगा. मेडिकल टीम द्वारा ट्रीटमेंट के बाद बैरनवंद थोड़े समय के लिए खेल में बने रहे. लेकिन 19वें मिनट में वह फिर पिच पर ही गिर गए जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर मैदान से बाहर कर दिया गया.

ईरान की टीम में शामिल चार गोलकीपरों में से एक होसैन होसैनी ने 19वें मिनट में मैदान में प्रवेश किया. बैरनवंद को हेड इंजरी भी हुई थी ऐसे में होसैन होसैनी कनकशन सबस्टीट्यूट के रूप में उतरे. यानी कि गोलकीपर की अदला बदली को ईरान के पांच प्रतिस्थापनों में से एक के रूप में नहीं गिना गया.

More than NINE minutes after suffering a head injury, Alireza Beiranvand is finally about to leave the pitch



