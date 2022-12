FIFA Wold Cup 2022: जश्न मनाते हुए कूड़ेदान में घुसा खिलाड़ी, अर्जेंटीना के सेलिब्रेशन का मजेदार Video

अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया. लुसैल स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने गत चैम्पियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से पराजित किया. अर्जेंटीना ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप खिताब जीता है. इससे पहल उसने 1986 में डिएगो माराडोना की कप्तानी में आखिरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीता था. इस खिताबी जीत के साथ ही लियोनेल मेसी का भी वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हो गया,

अर्जेंटीना की इस यादगार जीत का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है. चैम्पियन बनने वाले अर्जेंटीनी खिलाड़ी तो इस मोमेंट को अलग अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर जश्न की काफी तस्वीरें एवं वीडियोज वायरल हो रही हैं. इसी कड़ी में वायरल हो रहे एक वीडियो में अर्जेंटीना का एक प्लेयर खाली पड़े कूड़ेदान में जंप लगा देता है. इसके बाद उस पर साथी खिलाड़ी शैम्पेन की बरसात कर देते हैं.

These Argentina celebrations got out of hand 😂😂😂



(via kunaguero/IG) pic.twitter.com/rSxSUt0yvm