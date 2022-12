FIFA World Cup: कैमरून ने ब्राजील को हराकर रचा इतिहास, स्विट्जरलैंड प्री-क्वार्टर फाइनल में

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पांच बार की चैम्पियन ब्राजील को ग्रुप-स्टेज के अपने अंतिम मुकाबले में कैमरून के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा. कैमरून की जीत के हीरो विन्सेंट अबूबकर रहे जिन्होंने स्टॉपेज टाइम से कुछ मिनट पहले मैच का इकलौता गोल दागा. कैमरून विश्व कप के इतिहास में ब्राजील को हराने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया. हालांकि इस जीत के बावजूद कैमरून की टीम अगले राउंड में नहीं पहुंच पाई

ब्राजील पहले ही प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है ऐसे में उसने इस मुकाबले में बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया था जो उसके हार की मुख्य वजह रही. देखा जाए तो ब्राजील ने 24 साल बाद ग्रुप-स्टेज में कोई मुकाबला गंवाया है. इससे पहले साल 1998 के वर्ल्ड कप में उसे नार्वे के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था. अब प्री-क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना साउथ कोरिया से होगा.

