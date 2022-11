FIFA World Cup 2022: साउथ कोरिया के कोच को रेफरी से पंगा लेना पड़ा भारी, मिला रेड कार्ड Video

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सोमवार (28 नवंबर) को ग्रुप-एच के एक मुकाबले में साउथ कोरिया को घाना के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद साउथ कोरिया के लिए आगे का सफर मुश्किल हो गया है. वहीं जीत के चलते घाना की उम्मीदें भी कायम हैं. घाना की जीत के हीरो मोहम्मद सालिसु रहे जिन्होंने दो गोल दागे.

मुकाबले में हार के बाद एक फैसले को लेकर साउथ कोरिया के कोच पाउलो बेंटो का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते रेफरी एंथनी टेलर ने उन्हें लाल कार्ड दिखा दिया. दरअसल इंजरी टाइम की समाप्ति से कुछ सेंकेंड पहले साउथ कोरियाई टीम को कॉर्नर मिला, लेकिन टेलर ने फुलटाइम सीटी बजा दी, जिसके बाद यह पूरा बवाल हुआ. फैसले का विरोध करने के लिए बेंटो सीधे टेलर के पास चले गए. रेड कार्ड के चलते बेंटो 2 दिसंबर को पुर्तगाल के खिलाफ साउथ कोरिया के आखिरी ग्रुप मैच के लिए डगआउट में मौजूद नहीं होंगे.

Paulo Bento objects Anthony Taylor’s call to blow the whistle at the last second corner kick moment, Taylor gives Bento a red card, Bento be like wtf man pic.twitter.com/68AU0Fd08D