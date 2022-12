FIFA World Cup 2022: चार बार की चैम्पियन जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर, स्पेन-जापान प्री-क्वार्टर फाइनल में

चार बार की चैम्पियन जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गई है. गुरुवार (2 नवंबर) की देर रात खेले गए ग्रुप-ई के अपने अंतिम मुकाबले में जर्मनी ने कोस्टा रिका को 4-2 से मात दी, लेकिन गोल अंतर के आधार पर वह स्पेनिश टीम से पीछे रह गई. स्पेन-जर्मनी के एक समान 4 अंक थे. देखा जाए तो तीन मैचों को मिलाकर स्पेन ने नौ गोल किए, जबकि उसके खिलाफ महज 3 गोल हुए.

दूसरी ओर जर्मनी ने 6 गोल किए और 5 मौके पर उसने गोल खाए. ऐसे में स्पेन का गोल अंतराल काफी बेहतर था. ग्रुप-ई से जापान और स्पेन ने प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. देखा जाए तो जर्मंनी लगातार दूसरी बार ग्रुप-स्टेज से ही बाहर हुआ है.

