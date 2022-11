FIFA World Cup 2022: हैरी केन का नहीं चला जादू, बराबरी पर छूटा इंग्लैंड-अमेरिका का मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड और यूएसए के बीच हुआ मुकाबला 0-0 से बराबरी पर छूट गया. शुक्रवार (25 नवंबर) की देर रात अल बायेत स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-बी के इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने गोल करने के कई मौके बनाए लेकिन स्कोर जस का तस रहा. मैच में इंग्लिश कप्तान हैरी केन से अच्छे खेल की उम्मीद थी लेकिन उनका प्रदर्शन काफी फीका रहा.

यूएसए ने वेल्स के खिलाफ अपने पहले मैच में शानदार खेल दिखाया था और उन्होंने अग्रेजों के खिलाफ भी इसे जारी रखा. पहले हाफ के पहले 40 मिनटों में अमेरिका की ओर से क्रिश्चियन पुलिसिक ने काफी प्रभाव डाला. उन्होंने कई रन बनाए और एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फुट शॉट के साथ क्रॉसबार को भी हिट किया.

It finishes all square between England and USA. One point apiece to keep things close in Group B.@adidasfootball | #FIFAWorldCup