France Vs Argentina: 'आज मेसी रोएगा...', वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर इस दिग्गज की भविष्यवाणी

फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 18 दिसंबर को खेला जा रहा है. अर्जेंटीना और फ्रांस की टीमें इस महामुकाबले में आमने-सामने हैं. हर कोई अभी से भविष्यवाणी कर रहा है कि कौन इस बार का चैम्पियन बनने जा रहा है.

इस बीच इंग्लिश पत्रकार पीयर्स मॉर्गन ने फाइनल को लेकर भविष्यवाणी की है, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है. पीयर्स मॉर्गन का कहना है कि इस फाइनल में फ्रांस की जीत होगी और अर्जेंटीना 1-3 से फाइनल मैच हार जाएगा.

पीयर्स मॉर्गन ने लिखा कि एम्बाप्पे दो गोल दागेंगे, ग्रीज़मैन प्लेयर ऑफ द मैच रहेंगे और लियोनेल मेसी आज रोएंगे. मॉर्गन का यह ट्वीट फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले वायरल हो रहा है.

बता दें कि पीयर्स मॉर्गन ने वर्ल्ड कप से ठीक पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक इंटरव्यू लिया था, जिसपर काफी बवाल हुआ था. इसी इंटरव्यू के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के संबंध खराब हुए थे और रोनाल्डो क्लब से अलग हो गए थे.

PREDICTION: France will beat Argentina 3-1 to win the World Cup. Mbappe will score twice, Griezmann will be MoM and Messi will cry.