FIFA World Cup 2022: घर में घुसकर चोरों ने लूट लिया सामान, वर्ल्ड कप छोड़कर लौटा स्टार प्लेयर

कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है. प्री-क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जारी हैं और टीमें अंतिम-8 की ओर बढ़ चुकी हैं. इस बीच इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार प्लेयर रहीम स्टर्लिंग वर्ल्ड कप को बीच में छोड़ अपने घर लौट गए हैं.



रहीम स्टर्लिंग के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि जिस वक्त वह वर्ल्ड कप के लिए कतर में हैं उस दौरान यूके में उनके घर में बड़ी चोरी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चोरों ने उनके घर में धावा बोल दिया और लूटपाट कर ली.



रविवार रात को इंग्लैंड का सेनेगल से मुकाबला था, जहां उसे 3-0 से जीत मिली. इस मैच में रहीम स्टर्लिंग ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वह इंग्लैंड वापस लौट गए थे. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हथियारबंद चोरों ने उनके घर में घुसपैठ की, जिस दौरान उनका परिवार अंदर ही मौजूद था.



Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE