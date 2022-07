Yuzvendra Chahal-Dhanashree Verma: ‘मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन’, युजवेंद्र चहल के बर्थडे पर वाइफ धनश्री वर्मा ने शेयर किया रोमांटिक पोस्ट

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे मैच में दो विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल आज (23 जुलाई) अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. 32 साल के युजवेंद्र चहल को उनकी वाइफ धनश्री वर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक स्पेशल पोस्ट कर बर्थडे विश किया. धनश्री ने कहा कि वह उनकी सबसे बड़ी फैन हैं.



धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर युजवेंद्र चहल के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि लाइफ एक सफर है, फिर भी कई मायनों में ये काफी सुंदर है. तुम बहुत अच्छे आदमी हो, भगवान आप पर हमेशा दयालु रहे. हैप्पी बर्थडे, युजवेंद्र चहल. मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूं.



आपको बता दें कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में शादी की थी. लॉकडाउन के दौरान ही दोनों ने शादी की थी और प्रोग्राम में करीबी लोगों को बुलाया था. धनश्री वर्मा एक कोरियोग्राफर हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं.



अगर युजवेंद्र चहल की बात करें तो वह पिछले कुछ वक्त में टीम इंडिया के मेन स्पिनर बन गए हैं. 2016 में डेब्यू करने वाले युजवेंद्र चहल ने अभी तक टीम इंडिया के लिए 65 वनडे मैच खेले हैं, इनमें उनके नाम 113 विकेट हैं.

127 international games 👌

192 international wickets 💪

Fastest Indian bowler (in Men's cricket) to scalp 50 T20I wickets 👍

1st Indian bowler (in Men's cricket) to take a 5-wicket haul in T20Is 🔝



Here's wishing #TeamIndia leg-spinner @yuzi_chahal a very happy birthday. 🎂👏 pic.twitter.com/aGtBAyFP0q