WPL 2023 Auction: महिला क्रिकेट का नया अध्याय, आज WPL ऑक्शन में 409 खिलाड़ी, होगी करोड़ों की बरसात

भारतीय महिला क्रिकेट के लिए 13 फरवरी (सोमवार) का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा पहली बार महिला प्रीमियर लीग (WPL) का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए आज मेगा ऑक्शन आयोजित हो रहा है, जहां महिला क्रिकेटर्स की बोली लगेगी. ऑक्शन में कुल 409 खिलाड़ी की लिस्ट है, इनमें सिर्फ 90 खिलाड़ियों को ही खरीदा जा सकेगा.



महिला क्रिकेट का नया अध्याय...

महिला क्रिकेट ने ना सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर में पिछले कुछ सालों मे काफी तरक्की की है. लगातार कई लीग हो रही हैं, टीवी और सोशल मीडिया पर महिला क्रिकेट टीमों के मैचों को देखा जा रहा है और इसको लेकर चर्चा हो रही है. भारत की कई महिला क्रिकेटर्स फैन फॉलोइंग के मामले में बड़े-बड़े स्टार्स को पछाड़ रही हैं.



लेकिन महिला प्रीमियर लीग महिला क्रिकेट में एक नया अध्याय जोड़ रहा है. क्रिकेट में बीसीसीआई सबसे बड़ा नाम है और यहां सबसे ज्यादा पैसा भी है, यही कारण है कि इसे गेमचेंजर माना जा रहा है. पहले सीजन से पहले ही टीवी राइट्स्, टीमों की बिक्री और खिलाड़ियों के ऑक्शन में हजारों-करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं.



