अद्भुत: वो क्रिकेटर जिसके खेलने पर दोगुना हो जाता था मैच के टिकट का दाम

मैच के टिकट के दाम उस खिलाड़ी के खेलने या न खेलने से तय होता था. इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड के दरवाजे पर आज भी लिखा है- 'क्रिकेट मैच एडमिशन 3 पेन्स, इफ डब्ल्यू जी ग्रेस प्लेज एडमिशन 6 पेन्स.' यानी ऐसे तो क्रिकेट मैच देखने के 3 पेन्स (अंग्रेजी सिक्के), अगर डब्ल्यू जी ग्रेस खेले तो 6 पेन्स. अब आप समझ गए होंगे, बात हो रही है 'फादर ऑफ क्रिकेट' कहे जाने वाले डब्ल्यू जी ग्रेस की.

शानदार ऑलराउंडर- धुरंधर बल्लेबाज

लंदन के ब्रिस्टल में आज ही (18 जुलाई) के दिन 1848 में डब्ल्यू जी ग्रेस का जन्म हुआ था. शानदार ऑलराउंडर- धुरंधर बल्लेबाज, चतुर गेंदबाज के अलावा गजब के फील्डर रहे ग्रेस कभी 'चैम्पियन' तो कभी 'डॉक्टर' उपनामों से जाने गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी लंबी दाढ़ी थी. आधुनिक क्रिकेट डब्ल्यू जी ग्रेस की ही देन है. या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि ग्रेस ही क्रिकेट के निर्माता हैं.

❇️ 54,211 runs and 2,809 wickets in first-class cricket

❇️ Scored the first ever triple century

❇️ Scored the first Test century for England