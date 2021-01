वॉशिंगटन ने खोला राज- स्मिथ को आउट करने के लिए मेरे पास था 'खास प्लान'

भारत ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर और टी. नटराजन को डेब्यू का मौका दिया. ये दोनों खिलाड़ी तमिलनाडु टीम में एक साथ खेलते हैं. ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने फर्स्ट क्लास में डेब्यू 2016 में किया था, लेकिन सुंदर ने अपने अंतिम 12 फर्स्ट क्लास मैच तीन साल पहले खेले थे. उन्हें अचानक से भारत के लिए टेस्ट खेलने का मौका मिला और वह स्टीव स्मिथ जैसे खतरनाक खिलाड़ी का विकेट लेने में भी सफल रहे.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी. नटराजन ने भी तमिलनाडु से 20 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं. वह भी चौथे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में चुने गए. उन्होंने शतकवीर मार्नस लाबुशेन और मैथ्यू वेड के विकेट लिये. सुंदर ने कहा, 'मुझे हमेशा से लगता है कि मेरी लाल गेंद से क्षमता काफी अच्छी है. मैंने फर्स्ट क्लास स्तर पर काफी गेंदबाजी की है और चेन्नई में डिविजिन लीग में भी. मैं अपने मौके का इंतजार कर रहा था. बीते कुछ महीनों से मैं यहां हूं और मुझे अपने खेल को बेहतर करने का मौका मिला. सिर्फ ओवरों की संख्या बदली, मैंने तकनीकी रूप से कुछ नहीं बदला.'

सुंदर ने कहा, 'अगर आप सभी को देखेंगे तो उन सभी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा किया है. भारत का प्रतिनिधित्व करना और टेस्ट टीम के लिए अच्छा करना शानदार है. अनुभवहीन खिलाड़ी काफी उत्साहित थे और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की. हमारे पास अभ्यास करने और अपनी स्किल्स को बेहतर करने का मौका था. हम सभी के लिए यह शानदार मौका है. हम सभी इस मैच को इसी तरह से देख रहे हैं.'

What a moment for Washington Sundar! His first Test wicket is the superstar Steve Smith! #OhWhatAFeeling@Toyota_Aus | #AUSvIND pic.twitter.com/ZWNJsn0QNN