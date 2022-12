Virat Kohli: 'रिव्यू बर्बाद कर दिया', 1 रन बनाकर आउट हुए विराट कोहली पर भड़के फैन्स

भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार को चटगांव में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ. टीम इंडिया ने यहां टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही. ओपनर्स के फेल होने के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए. विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने जो DRS लिया उसपर फैन्स भड़क गए.



केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए थे. लेकिन 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली चकमा खा गए. ताइजुल इस्लाम की सीधी बॉल विराट कोहली के पैड पर जा लगी, जिसपर वह हैरानी से देखने लगे.



अंपायर ने इसे आउट करार दिया, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने सामने खड़े चेतेश्वर पुजारा से चर्चा की और रिव्यू ले लिया. रिव्यू में भी यह आउट ही करार दिया गया और रिप्ले से साफ दिखा कि यह कितना आसान फैसला था. विराट कोहली का विकेट गिरा और साथ ही भारत ने रिव्यू भी गंवा दिया.

Why kohli why :(. — Sourabh Sanyal (@sourabhsanyal) December 14, 2022

इसी फैसले पर टीम इंडिया के फैन्स भड़क गए. फैन्स ने कहा कि विराट कोहली को यह रिव्यू लेने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यह साफ पता लग रहा है कि विराट कोहली आउट हो चुके हैं. कुछ फैन्स ने लिखा कि ये कौन-सा तरीका है स्पिन खेलने का. जबकि कुछ फैन्स ने पूछा कि जब यह आउट था तो फिर डीआरएस क्यों लिया.



Why kohli took DRS on that it looked Plumb.. Poor batting and also costed Drs — Rebel 🦁 (@_Vintage45) December 14, 2022

Ye konsa tareeka hai bhaisaab spin khelne ka? What has happened to Kohli? — Kanav Bali🏏 (@Concussion__Sub) December 14, 2022

बता दें कि कप्तान केएल राहुल ने इस मैच में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी. भारत की शुरुआत बेहतर नहीं हुई थी और 48 के स्कोर पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे. शुभमन गिल 20, केएल राहुल 22 और विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए.



टीम इंडिया जब बैकफुट पर आई तब ऋषभ पंत ने 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 45 बॉल में 6 चौके और 2 छक्के लगाए. हालांकि ऋषभ इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए. लेकिन इनके बाद आए श्रेयस अय्यर ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.