Virat Kohli Entry: मोहाली में किंग विराट कोहली का एंट्री का वो वीडियो, जो टीवी पर नहीं दिखा

भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को सीरीज के पहले टेस्ट की शुरुआत हुई. मोहाली में खेला गया ये मैच ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यह विराट कोहली के करियर का 100वां मैच था. विराट कोहली इस स्पेशल मैच में सिर्फ 45 रन ही बना सके, लेकिन जिस वक्त विराट की मैदान पर एंट्री हुई तब माहौल देखने लायक था.



कोरोना काल में बीसीसीआई ने मैदान पर 50 फीसदी दर्शकों को मंजूरी दी थी, मोहाली का मैदान शुरुआत में खाली था लेकिन बाद में बहुत तेजी से भरा क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग आ गई थी. मयंक अग्रवाल जब आउट हुए तो मैदान में विराट कोहली की एंट्री हुई तो माहौल देखने लायक था.

Kohli reception (I missed pressing the record button at first which was much louder).



And the noise at the fall of Mayank's wicket was as if Sri Lanka had lost a wicket. Was proper celebration from the crowd.#Kohli #Kohli100 pic.twitter.com/wn4nAJ9kN1