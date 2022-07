Ind Vs Eng: स्टुअर्ट ब्रॉड पर भड़के अंपायर, बोले- ‘Shut Up… अंपायरिंग हमें करने दो’, Video

भारत और इंग्लैंड के बीच जारी एजबेस्टन टेस्ट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. पहले टीम इंडिया ने यहां दमदार बैटिंग की, उसके बाद इंग्लैंड का ज़बरदस्त कमबैक देखने को मिला. इस बीच विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो की लड़ाई भी देखने को मिली, अब एक और वीडियो सामने आया है. जिसमें अंपायर इंग्लैंड के खिलाड़ी को फटकार लगा रहे हैं.



ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के लीजेंड बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जिन्हें अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने फटकार लगा दी. अंपायर ने कहा कि अंपायरिंग हमें करने दो और खुद चुपचाप बैटिंग करो, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा.

दरअसल, ये वाकया इंग्लैंड की पहली पारी में हुआ जब स्टुअर्ट ब्रॉड बैटिंग करने के लिए आए थे. मैच के तीसरे दिन जब स्टुअर्ट ब्रॉड की बैटिंग आई, तब उन्हें लगातार बाउंसर मारी गई. इसपर उन्होंने अंपायर के सामने सवाल खड़े किए, जिसपर अंपायर भड़क गए.

