Rishabh Pant, India vs Australia: ऋषभ पंत वॉर्म-अप से भी बाहर, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

Rishabh Pant, India vs Australia: भारतीय टीम ने अपना टी-20 वर्ल्ड कप 2022 मिशन का आगाज कर दिया है. टीम ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेला. इसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. इनमें कई स्टार खिलाड़ियों को बाहर बैठाने का फैसला भी रहा.

पहले ही वॉर्म-अप मैच में स्टार विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत को मौका नहीं दिया गया. पंत को मैच से बाहर किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. फैन्स ने टीम मैनेजमेंट को ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ ने तंज भरे लहजे में ट्विट कर मजे भी लिए.

पिछले दो प्रैक्टिस मैचों में फेल रहे थे पंत

बता दें कि हाल ही में टीम इंडिया ने दो अनऑफिशियल वॉर्म-अप मैच भी खेले थे. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए इन दोनों मैचों में ऋषभ पंत को ओपनिंग करने का मौका मिला था, लेकिन वह दोनों ही मुकाबलों में खास नहीं कर सके थे. दोनों ही वॉर्म-अप मैच में ऋषभ पंत ने 9-9 रन बनाए थे. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने ब्रिस्बेन में हुए पहले ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच में पंत को मौका नहीं दिया.

सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने प्लेइंग-11 से बाहर होने पर ऋषभ पंत को 'वॉटरबॉय' कहना शुरू कर दिया. एक यूजर ने हंसी वाली इमोजी लगाते हुए तंज भरे लहजे में लिखा, 'पंत के लिए बुरा लग रहा है.'

At lease pant should have been given chances to bat in practice matches to get the touch!! But what will be more disappointing that if they get him chance to play in important matches after failure of main players!!

They are destroying his career