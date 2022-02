NZ Vs SA, Tom Latham Catch: फील्डर ने शॉट से पहले ही बदली पॉजिशन और पकड़ लिया कैच, वायरल हुआ वीडियो

NZ Vs SA, Tom Latham Catch: साउथ अफ्रीका की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है और पहला टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. मेजबान टीम के आगे मेहमान टीम की हालत खराब है, पहली पारी में साउथ अफ्रीका सिर्फ 95 रनों पर ऑलआउट हो गई. लेकिन इस मैच से इतर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड के मैच से जुड़ा ही है.



ये वीडियो साल 2017 का है, जिसमें न्यूजीलैंड के फील्डर टॉम लैथम के प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ हो रही है. जब बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस के शॉट खेलने से पहले ही शॉर्ट लेग पर खड़े टॉम लैथम अपनी पॉजिशन चेंज करने लगते हैं और उस ओर भागने लगते हैं जहां बॉल जा रही है.

टॉम लैथम उस कैच को आसानी से पकड़ भी लेते हैं, मिचेल सैंटनर की बॉल पर लिए गए इस कैच को बेहतरीन कैच में से एक गिना जाता है.

Can you find better anticipation than this? Tom Latham, take a bow!#NZvSA #NZvsSA#INDvWI #IndvsWI



