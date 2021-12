World Test Championship Point Table: मुंबई टेस्ट में जीत से बढ़े टीम इंडिया के प्वाइंट, लेकिन पाकिस्तान अभी भी आगे

World Test Championship Point Table: विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को मात दे दी है. इसी के साथ भारत ने दो टेस्ट मैच की सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है. इस सीरीज पर कब्जे के साथ ही भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की प्वाइंट टेबल में नंबर्स भी बढ़ गए हैं, लेकिन वह अभी भी तीसरे नंबर पर ही है.



टेस्ट चैम्पियनशिप की प्वाइंट टेबल में भारत अब तीसरे नंबर पर है, उसके कुल 42 प्वाइंट्स हैं. टीम इंडिया ने 2021-2023 की चैम्पियनशिप में कुल 3 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच में हार भी हुई है. टीम इंडिया के दो मैच ड्रॉ भी हुए हैं, इसी कारण उसका जीत प्रतिशत 58.33 है.

The ICC World Test Championship standings after India's win in the Mumbai Test 👇#WTC23 | #INDvNZ